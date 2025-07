Fahrrad gestohlen und mit Drogen gedealt - Festnahme

Nr. 1874

Gestern Vormittag nahmen Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Fahrraddieb und Drogenhändler in Schöneberg fest. Nach bisherigem Erkenntnisstand alarmierte eine 28-jährige Frau gegen 11 Uhr die Polizei, da sie ihr gestohlenes Fahrrad in der Ahornstraße in einem Mehrfamilienhaus geortet habe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte die genaue Lage der Wohnung bestimmt werden. Auf Klingeln und Klopfen öffnete niemand die Wohnungstür. Durch die Amtsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung nach dem gestohlenen Fahrrad der 28-Jährigen angeordnet. Der Hausverwalter erschien am Einsatzort, um die Wohnungstür mit einem Generalschlüssel zu öffnen. Da dies nicht möglich war, wurde die Tür von der Polizei geöffnet. In der Einzimmerwohnung befand sich ein Mann, neben ihm an der Wand gelehnt das gesuchte Fahrrad der Anruferin. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen fest. Während der Suche nach dem Personaldokument des Mannes fanden die Einsatzkräfte in seinem Rucksack ein Reizstoffsprühgerät und einen fünfstelligen Geldbetrag sowie mehrere Handys in der Wohnung, eine Plastiktüte mit mutmaßlichem Kokain und eine PTB-Waffe. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln unter dem Einsatz von Waffen wurde die Durchsuchung fortgesetzt und führte unter anderem zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten und einem weiteren fünfstelligen Geldbetrag. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität des Landeskriminalamts wurde der 35-Jährige in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und für das Fachkommissariat eingeliefert. Er soll heute noch zur Erwirkung eines Haftbefehls einem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden.