Autofahrer fährt Rollerfahrer an

Nr. 1871

Gestern Morgen kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen soll ein 50-jähriger Autofahrer gegen 8:45 Uhr die Konrad-Wolf-Straße in Richtung Berkenbrücker Steig befahren haben. Als der Mann wenden wollte, fuhr er einen 63-jährigen Rollerfahrer an, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Der 63-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und der Beine zu. Er wurde in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.