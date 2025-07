Autofahrer fährt Seniorin an

Nr. 1869

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Buckow. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 84-jährige Radfahrerin gegen 12:40 Uhr die Ringslebenstraße in Richtung Lipschitzallee befahren haben. Auf Höhe der Straße Am Eichenquast wollte sie der Vorfahrtsstraße folgend nach links abbiegen. Von rechts kam zeitgleich ein 66-jähriger Taxifahrer, der die Rudolf-Breitscheid-Straße aus Richtung Großziethen kommend befuhr. Der Autofahrer fuhr die Seniorin an, wodurch diese stürzte und sich Verletzungen an Kopf, Rumpf und Extremitäten zuzog. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.