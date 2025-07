Durchsuchungen bei Polizeibediensteten wegen Verdachts der Körperverletzung im Amt

Spandau/Tempelhof-Schöneberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1868

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes heute bei einem 24 Jahre alten und einem 40 Jahre alten Polizeibediensteten wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung im Amt. In der Nacht vom 9. auf den 10. September 2024 wurde ein aufgrund eines Haftbefehls festgenommener 28-jähriger Mann gegen Mitternacht zum Polizeigewahrsam Tempelhof gebracht, damit ihm am dortigen Bereitschaftsgericht der Haftbefehl von einem Richter verkündet werden könnte. Direkt nachdem der Festgenommene in eine der dortigen Annahmezellen verbracht worden war, soll es durch beide Tatverdächtige zu mehreren körperverletzenden Handlungen gekommen sein. Die heutigen Durchsuchungen erfolgten sowohl an den Wohnanschriften der Beschuldigten in Staaken, aber auch an deren Arbeitsplätzen im Polizeigewahrsam Tempelhof. Sie führten zum Auffinden von Mobiltelefonen und anderer Datenträger. Diese werden nun im Fortgang der noch andauernden Ermittlungen hinsichtlich etwaiger Absprachen und möglicher Tatmotivationen ausgewertet.