Autofahrerin fährt Fußgängerin an

Nr. 1867

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lankwitz. Gegen 12:50 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Kaiser-Wilhelm-Straße vom Kranoldplatz kommend in Richtung Leonorenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 85-Jährige auf Höhe der Bushaltestelle Dillgesstraße eine Fußgängerin, die die Fahrbahn überquerte, an. Die 92-Jährige erlitt multiple Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie stationär behandelt und soll sich nach derzeitigem Stand nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Die Autofahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ambulant am Unfallort versorgt. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen Seydlitzstraße und Leonorenstraße gesperrt. Von der Sperrung waren die BVG-Buslinien 284 und 184 betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.