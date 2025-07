Nr. 1863

Rechtzeitig vor dem Start der Sommerferien führt die Polizei Berlin gemeinsam mit dem ADAC Berlin-Brandenburg am morgigen Freitag in Reinickendorf eine Aktion zur Verkehrssicherheit von Wohnmobilen und Wohnanhängern durch. Die Aktion findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr am Kurt-Schumacher-Damm / Am Festplatz statt.

Interessierte haben die Gelegenheit, sich über die Ladungssicherung, das Fahrerlaubnisrecht und andere verkehrsrechtliche Themen rund um das sichere Führen von Camping-Fahrzeugen zu informieren. Der Wiegedienst des ADAC bietet vor Ort zudem die Möglichkeit an, Wohnmobile und Wohnanhänger kostenfrei wiegen zu lassen.