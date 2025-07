Mann nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Nr. 1862

Gestern Vormittag begab sich ein 66-jähriger Mann in Lichtenrade mit Schnittverletzungen am Oberkörper und am Arm in ein Krankenhaus und bat um Hilfe. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 11:30 Uhr von einem 34-jährigen Bekannten in der eigenen Wohnung in der Potsdamer Straße mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt worden sein. Hinzualarmierte Spezialkräfte des Landeskriminalamts konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Wohnung festnehmen. Der 34-Jährige wurde bei seiner Festnahme leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Im Laufe des heutigen Tages soll er einer Richterin oder einem Richter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.