Vermisster Senior – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1861

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Senior. Der 80-jährige Gerd Joachim SOWITZKAT wird seit Dienstagabend vermisst. Er verließ etwa gegen 19:30 Uhr seine Wohnanschrift in Rosenthal und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Herr SOWITZKAT leidet an einer Demenzerkrankung und könnte sich entsprechend in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden.

80 Jahre alt

170 cm – 175 cm groß

schlanke Statur

kurze weiße Haare

breite lange Nase

blaues T-Shirt

beige Shorts

schwarze Schuhe der Marke Skechers

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 15. Juli 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.