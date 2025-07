Mit Reizgas geschossen – Kind verletzt

Nr. 1859

Gestern Abend soll ein Mann in Hellersdorf mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon geschossen haben. Der 44-Jährige habe gegen 21:45 Uhr in der Kastanienallee Reizstoffmunition abgefeuert. Das Reizgas gelangte dann durch ein offenstehendes Fenster in eine nahegelegene Wohnung. Dort befanden sich eine 33-Jährige und ihr achtjähriger Sohn. Sie erlitt Reizungen, das Kind soll sich mehrfach übergeben haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dabei fanden und beschlagnahmten die eingesetzten Polizeikräfte nicht nur eine Schreckschusswaffe samt Munition, sondern auch mehrere Cannabispflanzen. Der Mann wies einen Atemalkoholwert von etwa 2,5 Promille auf. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Cannabis-Konsum-Gesetz.