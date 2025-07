Im U-Bahnhof mit Messer bedroht

Nr. 1858

Ein Mann bedrohte vergangene Nacht einen anderen Mann in einem U-Bahnhof in Hellersdorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen warf ein 33 Jahre alter Mann gegen 0:30 Uhr auf dem Zwischendeck des U-Bahnhofs Hellersdorf eine Glasflasche auf den Boden. Anschließend soll er ein Messer hervorgeholt, es in einer Hand gehalten und fremdenfeindlich in Richtung einer sich entfernenden Familie gepöbelt haben. Ein in unmittelbarer Nähe stehender 32-Jähriger fühlte sich ob des Messers bedroht und alarmierte die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte hielten den 33-jährigen Tatverdächtigen an und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie bei ihm ein sogenanntes Einhandmesser und beschlagnahmten es. Eine beim mutmaßlichen Rechtsbrecher durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Nach Feststellung seiner Identität konnte er seinen Weg später wieder fortsetzen. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Bedrohung, der fremdenfeindlichen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.