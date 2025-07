Sachbeschädigung mit antisemitischem Hintergrund

Nr. 1856

Gestern Nachmittag wurde eine Beschädigung an einer jüdischen Gedenktafel in Prenzlauer Berg festgestellt. Gegen 13 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Niederkirchner-Straße, dass der hebräische Schriftzug der Gedenktafel am Haus zerkratzt worden war. Die Tafel in Form eines Klingeltableaus erinnert an die ehemaligen jüdischen Bewohner des Hauses, die Opfer der Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime wurden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.