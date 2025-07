Durchsuchungen nach gewalttätiger Versammlung und Angriff auf Polizeibeamte am 15. Mai 2025 – Beweismittel beschlagnahmt

Gemeinsame Meldung Polizei und Generalstaatsanwaltschaft

Nr. 1852

Einsatz- und Ermittlungskräfte der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamtes Berlin durchsuchten heute Morgen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin fünf Wohnanschriften in einem Verfahren wegen der propalästinensischen Demonstration „Nakba 77“ am 15. Mai 2025 in Berlin und dem in diesem Zusammenhang erfolgten Angriff auf einen Polizeibeamten. Betroffen von den Maßnahmen waren zwei Beschuldigte sowie drei Zeugen.

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen besteht gegen einen 28-Jährigen der Verdacht des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung. Gegen eine 29-Jährige besteht der Verdacht eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Gefangenenbefreiung. Gegen beide Beschuldigte besteht derzeit kein Tatverdacht wegen des unmittelbaren körperlichen Angriffs auf den verletzten Polizeibeamten.

An den heutigen Durchsuchungen in mehreren Berliner Bezirken waren mehr als 60 Einsatzkräfte der Polizei Berlin beteiligt. Im Zuge der Maßnahmen konnte eine Beschuldigte angetroffen werden. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Kommunikationsgeräte und weitere Beweise, die die Anwesenheit beider Beschuldigter am Tatort zur Tatzeit belegen sollen. Festnahmen erfolgten in diesem Zusammenhang nicht.