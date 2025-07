Fahrkartenkontrolle eskaliert

Nr. 1851

Gestern Nachmittag versuchte eine Frau, sich einer Fahrkartenkontrolle in Mitte zu entziehen. Gegen 16:30 Uhr überprüften zwei Fahrkartenkontrolleure eine 22-Jährige auf dem Bahnsteig im U-Bahnhof Museumsinsel. Sie habe keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen können. Als sie daraufhin versucht haben soll, den U-Bahnhof zu verlassen, soll der 25-Jährige sie an ihrer Handtasche und am Unterarm festgehalten haben. Im Gegenzug habe die Frau den Arm des 25-Jährigen weggeschlagen. Nachdem ihr 21-jähriger Verlobter ebenfalls am Ort erschienen war, soll dieser den 25-Jährigen am Kragen gepackt haben. Im weiteren Verlauf habe der Verlobte ein aufklappbares Taschenmesser hervorgeholt und die Kontrolleure damit bedroht. Später erschien der Vater der 22-Jährigen – in einer Polizeiuniform. Dem Vernehmen nach gab sich der 46-Jährige als Polizeimitarbeiter zu erkennen, nahm zunächst seine Tochter sowie ihren Verlobten zur Seite und entfernte sich dann ohne die beiden vom Ort, bevor alarmierte Einsatzkräfte eintrafen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 46-Jährigen tatsächlich um einen Angestellten der Polizei Berlin handelt. Die 22-Jährige und der 25-Jährige klagten anschließend über Armschmerzen, lehnten eine medizinische Behandlung aber ab. Eine Absuche nach dem Taschenmesser blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, der wechselseitigen Körperverletzung und der Amtsanmaßung übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).