Radfahrer fährt Fußgänger an

Nr. 1850

Heute Vormittag erlitt ein Senior in Mitte Verletzungen, nachdem ein Fahrradfahrer gegen ihn gefahren war. Laut übereinstimmenden Angaben der Beteiligten lief der 86-Jährige gegen 10:30 Uhr vom Virchowweg kommend auf das Alexanderufer, als der 36-Jährige dort mit seinem Fahrrad Richtung Humboldt-Hafen unterwegs war. Der Jüngere fuhr gegen den Älteren, der in der Folge stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt weiter.