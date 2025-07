Nr. 1849

In der vergangenen Nacht kam es in Dahlem zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Polizeibeamter kurz nach 22 Uhr mit seinem Einsatzwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Königin-Luise-Straße in Richtung Dahlem-Dorf befahren haben. An der Thielallee kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat einer von rechts kommenden 21-Jährigen, die die Thielallee in Richtung Pacelliallee befuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 21-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs beendete nach dem Verkehrsunfall leicht verletzt seinen Dienst. Seine Streifenpartnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung war bis etwa 23:20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.