Fußgängerin nach Unfall mit Straßenbahn im Krankenhaus

Nr. 1847

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn gestern Abend in Mitte wurde eine Fußgängerin verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 69-Jährige gegen 18:20 Uhr auf dem Gehweg der Oranienburger Straße unterwegs und soll dann in Höhe der Linienstraße über die Fußgängerfurt zur Straßenbahnhaltestelle gelaufen sein, die sich in der Fahrbahnmitte der Oranienburger Straße befindet. Anschließend soll die Frau von der Haltestelle aus, offenbar ohne auf die von links kommende und in Fahrtrichtung Friedrichstraße fahrende Straßenbahn der Linie M5 zu achten, über die in der Straße verlegten Gleise gelaufen sein. Der 45-jährige Fahrer der Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen die Frau. Die Fußgängerin kam mit multiplen Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.