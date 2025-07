Handtasche geraubt – Seniorin im Krankenhaus

Nr. 1846

Eine Unbekannte hat gestern Vormittag in Marzahn einer Seniorin die Handtasche geraubt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge betrat die 90-Jährige gegen 11:50 Uhr ein Wohnhaus im Hirschfelder Weg, wobei ihr eine Frau auffiel, die mit ihr in das Gebäude lief. Als die Seniorin ihre Wohnungstür in einem der oberen Stockwerke erreicht hatte und aufschließen wollte, soll die Unbekannte sie von hinten geschubst und ihren Rollator an sich gerissen haben, in dem sich die Handtasche der Frau befand. Die 90-Jährige stürzte und blieb liegen. Der Tatverdächtigen gelang mit der Handtasche der Frau die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Fraktur im Bereich der Beine festgestellt. Die Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.