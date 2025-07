Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Fahrzeuge beschlagnahmt

Nr. 1843

Gestern Abend lieferten sich zwei Autofahrer in Reinickendorf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Besatzung einer Zivilstreife bemerkte gegen 22 Uhr auf der Kreuzung Residenzstraße Ecke Mittelbruchzeile einen 37-jährigen BMW-Fahrer und einen 32-jährigen VW-Fahrer, die mit diesen Fahrzeugen mit quietschenden Reifen deutlich zu schnell unterwegs waren. Die Polizisten verfolgten beide Fahrzeuge und beobachteten, wie deren Fahrer an der Kreuzung Residenzstraße Ecke Pankower Allee aufgrund einer roten Ampel zunächst hielten und als diese auf grün schaltete, beide stark beschleunigten. Die Einsatzkräfte hörten ein lautes Aufheulen der Motoren sowie erneut quietschende Reifen, wobei die Männer weiterhin deutlich zu schnell unterwegs waren. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge anhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin beschlagnahmten sie die Führerscheine der beiden Männer sowie die Fahrzeuge. Der 32-Jährige konnte obendrein keine Versicherung für den VW nachweisen. Die Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernommen.