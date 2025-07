Unbekannte wollten Flagge stehlen

Nr. 1842

Gestern Nachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten drei Sicherheitsmitarbeiter, wie sich vier Männer kurz nach 17 Uhr einem Verlagsgebäude in der Axel-Springer-Straße näherten. Einer der Unbekannten habe an dem dortigen Flaggenmast die Flagge des Staates Israel heruntergelassen, offenbar um diese zu entwenden. Als er die Flagge bereits in der Hand gehalten habe, erschienen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und rissen sie ihm aus den Händen. Anschließend ergriff das Quartett die Flucht. Die Mitarbeiter verfolgten die Männer, verloren sie aber an der Einmündung Axel-Springer-Straße Ecke Leipziger Straße aus den Augen. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.