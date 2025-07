Senior fährt Radfahrer an

Nr. 1841

Gestern Nachmittag kam es in Wannsee zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 84-jähriger Autofahrer gegen 14:20 Uhr den Kronprinzessinnenweg in Richtung Königstraße befahren haben. Als er nach rechts in die Königstraße abbog, fuhr der Mann einen 64-jährigen Radfahrer an, der bei für ihn grüner Ampel in selber Richtung ebenfalls den Kronprinzessinnenweg befuhr. Der 64-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Königstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:15 Uhr zwischen Wannseebrücke und Kronprinzessinnenweg in beide Richtungen voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.