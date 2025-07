Raub auf Spätkauf – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 1839

In der vergangenen Nacht wurden zwei Jugendliche festgenommen, nachdem sie gemeinsam einen Spätkauf in Reinickendorf beraubt haben sollen. Das Duo soll das Geschäft, welches sich im Bereich der Zwischenebene des U-Bahnhofs Paracelsus-Bad befindet, kurz vor 0 Uhr betreten haben. Einer der Tatverdächtigen habe zunächst als Kunde das Geschäft betreten. Kurz nach der Bezahlung habe er den Verkäufer unvermittelt mit einer Schusswaffe bedroht. Sein Komplize soll in der Zwischenzeit an der Eingangstür gewartet haben. Dem 26 Jahre alten Angestellten sei es zunächst gelungen, die Jugendlichen von der weiteren Begehung ihrer Tat abzuhalten. Sie flüchteten. Kurze Zeit später betraten sie erneut das Geschäft und forderten die Herausgabe von Geld unter dem Vorhalt einer Schusswaffe. Der Angestellte kam der Aufforderung nach, einer der Tatverdächtigen soll in die Kasse gegriffen haben und anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Residenzstraße. Der Angestellte sprach daraufhin zwei Polizisten an, die zu diesem Zeitpunkt in der Lindauer Allee Ecke Roedernallee einen Verkehrsunfall aufnahmen. Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnten die zwei Tatverdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen wurde eine PTB-Waffe gefunden. Der 14-Jährige führte ein Messer mit sich. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 17-Jährige wurde zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 14-Jährige wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).