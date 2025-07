Jugendlicher durch Messerstich verletzt

Nr. 1838

Gestern Abend wurde ein Jugendlicher in Tiergarten verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 16-Jährige gegen 18:10 Uhr in der Kurfürstenstraße mit mehreren Unbekannten in verbale Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten geraten sein. Im weiteren Verlauf soll ein weiterer Unbekannter zu der Auseinandersetzung hinzugekommen sein und dem 16-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Als eine Zeugin auf sich aufmerksam gemacht habe, sei die Personengruppe in Richtung Blumenthalstraße geflüchtet. Der Angegriffene fiel zu Boden und erlitt eine Stichverletzung. Er wurde von Passanten erstversorgt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jugendlichen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verletzung sei nicht lebensbedrohlich. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.