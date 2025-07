Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Stahlmast

Nr. 1836

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Friedrichshain. Gegen 15:10 Uhr war ein Autofahrer auf der Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Frankfurter Tor in Richtung Warschauer Straße unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stahlmast. Nachdem Rauch aus der Motorhaube ausgetreten sein soll, haben Ersthelfer am Unfallort den Autofahrer aus seinem Wagen gezogen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann nach weiterer medizinischer Versorgung mit Oberkörper- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City), das die Ermittlungen am Unfallort übernahm, stellte den schwer beschädigten Unfallwagen zum Zwecke der Erstellung eines technischen Gutachtens sicher. Der Straßenbahnverkehr wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis etwa 17 Uhr eingestellt. Betroffen waren die BVG-Linien M10 und 21.