Bei Streitigkeiten fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 1835

Eine Frau soll in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg einen Mann fremdenfeindlich beleidigt und mit einem Drahtseil geschlagen haben. Der 19-Jährige habe bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen Mitternacht eine Gaststätte in der Torstraße passiert, wo eine 55-Jährige gerade den Gehweg gefegt habe. Dabei sei es zu einem Missverständnis über die Laufrichtungen gekommen und ein Streitgespräch habe sich entwickelt. In diesem Gespräch habe die Frau den jungen Mann fremdenfeindlich beleidigt und mit dem Besen geschlagen, bis er ihn ihr entrissen habe. Nachdem er kurz seinen Weg fortgesetzt habe, soll er jedoch für ein weiteres Gespräch zurückgekehrt sein. Dabei habe sie ihn dann mit einem Drahtseil geschlagen. Gemäß Aussage der 55-Jährigen soll beim ersten Streit jedoch der Mann mit dem Besen nach ihr geschlagen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.