Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 1834

Einsatzkräfte nahmen gestern Abend in Wedding zwei Männer nach einem Wohnungseinbruch fest. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 53-jähriger Mann gegen 19:45 Uhr über die Videoüberwachung zwei Männer in seiner Wohnung in der Armenischen Straße bemerkt haben und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die mutmaßlichen Einbrecher wenig später in der Nähe der Wohnung fest. Die Tatverdächtigen im Alter von 45 und 35 Jahren hatten Diebesgut sowie entsprechendes Einbruchswerkzeug bei sich. Von den Polizistinnen und Polizisten in ein Polizeigewahrsam gebracht, wurden sie dort dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Die weiteren Ermittlungen andauern an.