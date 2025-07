Fahrerin prallt gegen vor ihr stehendes Auto

Nr. 1833

Gestern Nachmittag fuhr in Kreuzberg eine Frau mit einem Wagen auf ein stehendes Auto auf, dabei verletzte sich auch das Kind auf ihrem Beifahrersitz. Gegen 15:50 Uhr war die 25-jährige Fahrerin eines Smart auf der Urbanstraße von der Blücherstraße in Richtung Baerwaldstraße unterwegs, als sie nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen zu einem Fahrstreifenwechsel ansetzte. Dort fuhr jedoch ein anderes Auto, sodass sie die Spur nicht wechselte und in der Folge gegen einen vor ihr stehenden Opel gefahren. Dieser wurde durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto geschoben. Im Wagen der 25-Jährigen saß deren 9-jährige Schwester auf dem Beifahrersitz. Beide erlitten durch den Verkehrsunfall Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Zudem liefen Betriebsstoffe aus dem Smart. Der Opelfahrer blieb unversehrt. Der Fahrer des vordersten Fahrzeugs sei nach dem Verkehrsunfall ausgestiegen, habe den Schaden am Auto begutachtet und den Unfallort anschließend verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Später stellte sich heraus, dass für diesen Wagen keine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Während der polizeilichen Bearbeitung und der Maßnahmen der Feuerwehr war die Urbanstraße im Bereich des Unfallorts gesperrt. Ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.