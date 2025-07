Mann mit Reizstoff verletzt – Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich

Nr. 1921

Der zweite Tatverdächtige zu einer gefährlichen Körperverletzung am 26. Februar 2025 konnte nach einem Hinweis identifiziert werden. Der 22-Jährige soll im Linienbus M32 in Fahrtrichtung Staaken einen Mann mit Reizgas verletzt haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Öffentlichkeitsfahndung Nr. 1830 vom 10. Juli 2025: Mann mit Reizstoff verletzt

Am 26. Februar 2025, gegen 23:30 Uhr, soll ein 51-jähriger Fahrgast im Linienbus M32 in Fahrtrichtung Staaken zwei junge Männer auf das Rauchverbot aufmerksam gemacht haben. Als der 51-Jährige an der Haltestelle Brunsbütteler Damm/Heerstraße ausstieg, sollen ihm die beiden gefolgt sein. Während einer der beiden den Mann ablenkte, soll ihm der Gesuchte Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Der 51-Jährige erlitt Augenreizungen und seine Sehkraft war vorübergehend eingeschränkt, sodass er ambulant behandelt werden musste. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte schon ermittelt werden. Nach dem zweiten Tatverdächtigen sucht die Polizei Berlin nun.