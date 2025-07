Mann durch Stich verletzt

Nr. 1817

In Lichtenberg wurde gestern Abend ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein anderer Mann dem 25-Jährigen gegen 20:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weitlingstraße durch einen Stich in den Kopf lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Tatverdächtige soll geflüchtet sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.