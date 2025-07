Mann verletzt sich schwer - Schussabgaben durch Polizeibeamte

Nr. 1816

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einer verhaltensauffälligen Person in einem Mehrfamilienhaus in Wedding. In einer Wohnung in der Markstraße soll der Mann gegen 23:45 Uhr im Begriff gewesen sein, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Als die Einsatzkräfte dort kurze Zeit später eintrafen, soll der 40-Jährige das Messer noch immer in der Hand gehalten und sich damit Verletzungen zugefügt haben. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Messereinsatz gegen sich sofort zu unterlassen, sowie nach Androhung des Schusswaffengebrauchs sollen die Polizeikräfte daraufhin mehrfach auf die Beine des sich weiter schwer verletzenden Mannes geschossen haben. Der 40-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Die Ermittlungen hat, wie bei Schusswaffengebrauchsfällen von Polizeibeamten gegen Personen üblich, eine Mordkommission übernommen.