Von Unbekannten geschlagen und getreten

Nr. 1814

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Staaken alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-Jähriger gegen 0:30 Uhr versucht haben, den Loschwitzer Weg zu überqueren. Dabei soll ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren sein und ihn nur knapp verfehlt haben. Als er sich über das Fahrverhalten beschwerte, sollen zwei Männer aus dem Wagen ausgestiegen sein. Die Unbekannten hätten dem 44-Jährigen in der Folge mit einem unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen, sodass er zu Boden ging, und dann mehrfach auf ihn eingetreten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 44-Jährige wurde mit einer Platzwunde am Hinterkopf, einer gebrochenen Nase und Schmerzen im Rippenbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.