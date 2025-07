Stationäre Behandlung nach Verkehrsunfall

Nr. 1813

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Straßenbahn der Linie M8 gegen 16:30 Uhr die Allee der Kosmonauten in Richtung Poelchaustraße, als eine 15-jährige Jugendliche in Höhe der Fichtelbergstraße bei für sie roter Ampel die Gleise betreten haben soll. Der 64-jährige Straßenbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, fuhr das Mädchen aber dennoch an. Die 15-Jährige erlitt Kopf- sowie Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.