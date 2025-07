Intensivmedizinische Behandlung nach Verkehrsunfall

Nr. 1811

Heute früh wurde ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54-Jähriger gegen 5 Uhr mit einem BVG-Bus der Linie 165 auf einer Betriebsfahrt in der Schnellerstraße in Richtung Brückenstraße unterwegs. In Höhe eines Einkaufszentrums, kurz vor dem S-Bahnhof Schöneweide, sei der 26-jährige Fußgänger, der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben soll, von rechts aus auf die Fahrbahn gekippt, seitlich gegen den Bus geprallt und anschließend mit dem Kopf auf dem Bordstein aufgeschlagen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger in ein Krankenhaus, in dem er mit Kopfverletzungen auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der 54 Jahre alte Fahrer des Linienbusses stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Er wurde am Ort ärztlich behandelt. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen musste der Straßenverkehr in Richtung Brückenstraße von 5 Uhr bis kurz nach 9 Uhr gesperrt werden. Davon war auch der Busverkehr der Linie 165 beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.