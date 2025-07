Autofahrer fährt E-Scooter-Fahrer an

Nr. 1810

Gestern Nachmittag fuhr ein Mann mit einem Auto in Lichtenberg einen E-Scooter-Fahrer an. Nach eigenen Angaben befuhr der 44-Jährige gegen 15:40 Uhr mit seinem Ford die Herzbergstraße in Richtung Siegfriedstraße. Als er nach links auf die Straße Am Wasserwerk abbog, fuhr er den 27-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der ihm vom Gehweg entgegenkam. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt Verletzungen an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein auf Verkehrsunfälle spezialisiertes Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt weiter.