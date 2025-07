Radfahrerin angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Nr. 1805

In der vergangenen Nacht fuhr eine noch unbekannte Person mit einem Auto eine Radfahrerin in Schöneberg an und flüchtete vom Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die Person mit einem Porsche Macan gegen 0:45 Uhr die Hohenstaufenstraße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Dabei soll der Fahrer oder die Fahrerin gemäß Angaben von Zeuginnen und Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Hohenstaufenstraße/ Habsburger Straße/ Kyffhäuserstraße fuhr die Person mit dem Auto eine 27-jährige Radfahrerin an, die die Hohenstaufenstraße aus Richtung Habsburgerstraße kommend überqueren wollte. Gemäß Zeugenangaben wurde die Frau auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, das Fahrzeug fuhr noch einige Meter weiter und stoppte dann. Die durch den Unfall am Kopf erheblich verletzte Frau rutschte von der Motorhaube auf die Straße. Anschließend habe die Person am Steuer des Fahrzeugs die Frau umfahren und sei dann in Richtung Martin-Luther-Straße davongefahren. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo ihre Verletzungen auf der Intensivstation behandelt werden.

Polizeieinsatzkräfte suchten die Umgebung nach dem Unfallfahrzeug ab und entdeckten es in der Winterfeldtstraße, wo es abgestellt und verlassen war. Es wies deutliche Unfallspuren auf und wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur fahrenden Person dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.