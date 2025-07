Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1804

Gestern Nachmittag wurde ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr der 80-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Pkw die Säntisstraße in Richtung Richard-Tauber-Damm. Nachdem er an parkenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein soll, soll er nicht wieder in seine Fahrspur zurückgekehrt sein. Es kam dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen, dessen 23-Jähriger Fahrer auf der Säntisstraße in Richtung Mariendorfer Damm unterwegs war. Durch den Aufprall streifte der Wagen des 23-Jährigen einen Renault und einen Golf, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Im Auto des 80-Jährigen wurde der Airbag ausgelöst. Der Senior erlitt dadurch Verletzungen am Oberkörper. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten ihn zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Säntisstraße musste von 17:10 Uhr bis etwa 17:50 Uhr zwischen Daimlerstraße und Mariendorfer Damm beidseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).