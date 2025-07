Nr. 1802

In der vergangenen Nacht wurden Schüsse auf ein Lokal in Gesundbrunnen abgegeben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei gegen 3:30 Uhr zu der Bar in der Brüsseler Straße. Verletzt wurde niemand. An der Scheibe der Bar stellten die Einsatzkräfte mehrere Einschusslöcher fest. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).