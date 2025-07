Mann überfallen und verletzt

Nr. 1801

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Buckow überfallen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 23-Jährige gegen 23:45 Uhr auf dem Gehweg der Rudower Straße unterwegs, als ihn drei maskierte Männer mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben sollen. Sie sollen ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben. Er übergab daraufhin seine Schlüssel. Einer der Maskierten soll ihm dann mit dem Messer mehrmals in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Zadekstraße. Zeugen wurden durch Hilfeschreie des Mannes auf die Situation aufmerksam und alarmierten Rettungskräfte. Der Verletzte kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.