Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 1800

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Neu-Hohenschönhausen mit einem Messer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 23:25 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rüdickenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen sein. Aus bislang ungeklärten Gründen soll der 20-Jährige seinem Gegenüber mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit Stichverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Kräfte des Polizeiabschnitts 31 konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Auch er hatte bei der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung davongetragen, ein Polizeibeamter leistete Erste Hilfe. Der Tatverdächtige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.