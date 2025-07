Verkehrsunfall mit anschließender Flucht – mehrere Verletzte in BVG-Bus

Nr. 1799

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es gestern Mittag in Charlottenburg. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Linienbus der BVG gegen 13:20 Uhr den Bussonderfahrstreifen der Otto-Suhr-Allee in Fahrtrichtung Brauhofstraße. Eine bisher unbekannte Person am Steuer eines Autos soll dann plötzlich vor dem Bus auf den Sonderfahrstreifen gewechselt haben, ohne den Blinker zu betätigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 45- jährige Busfahrer stark bremsen, wodurch zahlreiche Fahrgäste stürzten. Die Person am Steuer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Insgesamt elf Personen erlitten durch die Stürze Verletzungen. Eine 17-Jährige, eine 61-Jährige sowie ein 80-Jähriger wurden am Ort durch alarmierte Rettungskräfte behandelt. Acht weitere Personen, sieben Frauen und ein Mann im Alter von 17 bis 80 Jahren, kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.