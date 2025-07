Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 1798

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann im Ortsteil Friedrichshagen eine Stichverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 38-jähriger Mann gegen 23:30 Uhr in der Charlotte-E.-Pauly-Straße mit seinem 36 Jahre alten Mitbewohner in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll dem 38-Jährigen von seinem Mitbewohner mit einer Scherbe eines Tellers in den Hals gestochen worden sein. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, konnte jedoch von Einsatzkräften in der Nähe festgenommen werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus und soll sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Der Tatverdächtige, der sich bei der Begehung der Tat an der Hand verletzte, wurde von weiteren Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend kam er in ein Polizeigewahrsam. Nachdem er dort erkennungsdienstlich behandelt wurde, wurde er für eine richterliche Vorführung eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) dauern an.