Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Nr. 1773

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach Neu-Hohenschönhausen gerufen. Laut Zeugenaussagen und Ermittlungen soll ein 29-Jähriger Mann gegen 23:30 Uhr an der Kreuzung Egon-Erwin-Kisch-Straße Ecke Grevesmühlener Straße vom dortigen Fußgängerüberweg einen Hartschalenkoffer gegen einen BVG-Bus der Linie 256 geworfen haben. Die 52-jährige Busfahrerin stoppte daraufhin den unbeschädigt gebliebenen Bus. Ein 62-jähriger Autofahrer, der hinter dem Bus fuhr, hielt ebenfalls an, da der Koffer auf der Straße lag. Der 29-Jährige ergriff den Koffer erneut und warf ihn gegen den Kia des 62-Jährigen. Dadurch entstand an der Frontschürze des Kias ein Schaden. Anschließend beschädigte der 29-Jährige mit dem Koffer die Beifahrerseite eines Audis, dessen 43-jähriger Fahrer hinter dem Kia fuhr und ebenfalls angehalten hatte. Als der 29-Jährige sich im Anschluss entfernen wollte, stellte sich der Kia-Fahrer ihm in den Weg und forderte ihn auf, zu bleiben. Der 29-Jährige stieß den 62-Jährigen daraufhin vor die Brust. Die eingetroffenen Einsatzkräfte des Abschnitts 31 nahmen den 29-Jährigen fest. Da dieser sich aggressiv verhielt und massiven Widerstand leistete, brachten die Polizisten den Mann zu Boden, um ihm Handfesseln anzulegen. Dabei verletzte sich ein Polizist am Knie und musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Dienst beenden. Der 29-Jährige erlitt während der Festnahme Hautabschürfungen im Gesicht und klagte über Schmerzen am Knie und am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Da er nach eigenen Angaben Drogen konsumiert hatte, wurde eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Anschließend brachte man den 29-Järhigen in ein Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.