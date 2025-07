Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1774

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau. Die 25-jährige Barbara MALZE wird seit Dienstag, den 26. Juni 2025 vermisst. Sie verließ an diesem Tag gegen 22:30 Uhr die psychiatrische Station eines Krankenhauses an der Großen Hamburger Straße und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Frau MALZE leidet an einer psychischen Erkrankung und benötigt dringend Hilfe.

ungefähr 165 cm groß

kurze, schwarze Haare

braune Augen

trägt eine Brille

Wer hat die Vermisste seit dem 26. Juni 2025 gegen 22:30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt während der Bürodienstzeiten das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) unter der Telefonnummer (030) 4664-573430 bzw. per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an den kriminalpolizeilichen Dauerdienst der Polizeidirektion 5 (City) unter der (030) 4664 571100 bzw. per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.