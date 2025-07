Spezialeinsatzkräfte nehmen bewaffneten Mann fest

Nr. 1772

In der vergangenen Nacht nahmen Spezialeinsatzkräfte einen mit einem Messer bewaffneten Mann in seiner Wohnung im Ortsteil Wedding fest. Gegen 22:10 Uhr erschien ein 21-Jähriger in Begleitung seines gleichaltrigen Freundes nach der Ortung seines zuvor entwendeten Handys an der Wohnanschrift eines 42-Jährigen in der Turiner Straße. Dem Vernehmen nach wurde zuvor gegen 17:30 Uhr das private Mobiltelefon des 21 Jahre alten Mitarbeiters eines Elektrofachhandels in der Pankstraße während eines Kundengesprächs entwendet, als dieses auf dem Verkaufstresen lag. Den am Fenster stehenden 42-Jährigen erkannte er nach Sichtung der Videoüberwachungsaufnahmen des Geschäfts als Tatverdächtigen wieder. Daraufhin habe er am Fenster geklopft, worauf der Bewohner aggressiv reagiert und die beiden jungen Männer zum Weggehen aufgefordert habe. Im Anschluss soll der Tatverdächtige das Fenster geöffnet und eine Stichbewegung mit einem an einem Stab festgeklebten Messer auf Kopfhöhe des Begleiters gemacht haben. Dieser habe dem Angriff ausweichen können. Mit dem Eintreffen von alarmierten Einsatzkräften verbarrikadierte sich der 42-Jährige in seiner Wohnung, beleidigte und bedrohte diese und stach mehrmals mit einem Messer durch eine bereits beschädigte Stelle der Wohnungstür. Aufgrund der Bedrohungslage wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen, die sich nach erfolglosen Kontaktversuchen der Verhandlungsgruppe gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafften. Dort überwältigten sie den Tatverdächtigen mittels zweifachem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes und nahmen ihn schließlich fest. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Festgenommenen medizinisch, bevor ihn Einsatzkräfte in ein Krankenhaus brachten. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der 42-Jährige dort in einer psychiatrischen Fachstation aufgenommen. In seiner Wohnung stellten Einsatzkräfte das Tatmittel und ein weiteres Messer sicher. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Beleidigung und der Bedrohung sowie des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.