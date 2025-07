Autofahrer fährt Radfahrerin an

Nr. 1769

Gestern Abend wurde in Buch eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenaussagen befuhr ein 52-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr die Straße Alt-Buch in Richtung Wiltbergstraße und bog anschließend, bei für ihn grün abstrahlender Ampel, nach rechts in den Pölnitzweg ab. Dabei fuhr er eine 33-jährige Radfahrerin an. Die Frau befuhr den Gehweg der Straße Alt-Buch und überquerte den Pölnitzweg an der Fußgängerfurt in Richtung Zepernicker Straße. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn. Sie erlitt eine Kopfverletzung und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.