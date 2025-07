Fahrdienstleister überfallen

Nr. 1766

In der vergangenen Nacht wurde ein Fahrdienstleister in Buckow überfallen. Gegen 0:30 Uhr wurde die Polizei über die ausgelöste Alarmanlage des Fahrzeugs in den Drusenheimer Weg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer zuvor einen Fahrgast befördert, den er nach Auftragserhalt am Richard-Tauber-Damm abgeholt hatte. Nach Erreichen des Zielorts soll der Fahrgast dem 45-Jährigen von hinten ein Messer an den Hals gehalten haben. Gleichzeitig habe ein weiterer Unbekannter, der am Zielort bereits die Ankunft des Wagens erwartet habe, die Fahrertür aufgerissen und die Herausgabe seines Geldes gefordert. Anschließend soll sich der Fahrgast an die Beifahrertür begeben, das Portemonnaie des Fahrers entrissen haben und geflüchtet sein. Sein Komplize flüchtete ebenfalls, nachdem er den 45-Jährigen mit Reizgas besprüht haben soll. Der Angegriffene erlitt Augen- und Hautreizungen sowie Schulterschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.