Mann durch Schuss verletzt

Nr. 1762

Bei einer Auseinandersetzung verletzte gestern Abend in Kreuzberg ein Mann einen anderen Mann durch einen Schuss. Der 28-Jährige und der 39-Jährige, die miteinander bekannt und in der Vergangenheit bereits aneinandergeraten sein sollen, trafen gegen 21:45 Uhr in der Wilhelmstraße aufeinander. Dort soll der 28-Jährige von seinem Gegenüber Geld gefordert haben. Als der 39-Jährige die Herausgabe verweigerte, soll der Tatverdächtige unvermittelt eine Schusswaffe aus der Bauchtasche gezogen und in Richtung des Oberkörpers des 39-Jährigen gezielt haben. Nachdem die Schusswaffe augenscheinlich Ladehemmungen gehabt haben und der 39-Jährige versucht haben soll, sich in Sicherheit zu bringen, wurde schließlich ein Schuss ausgelöst, der den Fuß des 39-Jährigen traf. Rettungskräfte behandelten die Verletzung am Ort ambulant. Der Tatverdächtige stellte sich später freiwillig auf einem Polizeiabschnitt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung, bei der auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen, wurde mutmaßliches Cannabis sichergestellt. Am mutmaßlichen Tatort fanden die Einsatzkräfte scharfe Munition. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).