Überfall auf Geldtransporter – Hinweisportal geschaltet

Nr. 1768

Heute Morgen kam es in Charlottenburg zu einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter. Nach bisherigen Erkenntnissen überfielen mehrere Maskierte gegen 7:40 Uhr Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens, als diese in einer Bankfiliale am Kurfürstendamm Geldausgabeautomaten befüllen wollten. Mindestens ein Tatverdächtiger gab dabei Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe ab, wodurch auch die Eingangstür der Bank beschädigt wurde. Zusätzlich führte mindestens ein Tatverdächtiger Pfefferspray mit und griff einen Geldtransporteur damit an, der leicht verletzt wurde. Zufällig an der Bank vorbeifahrende zivile Einsatzkräfte der Polizei Berlin bemerkten den Überfall und intervenierten unmittelbar, sodass die Tatverdächtigen mit der Beute die Flucht in einem SUV antraten. Die Polizisten verfolgten das Fluchtfahrzeug bis in die Brandenburgische Straße, wo einer der Tatverdächtigen aus dem Seitenfenster der Beifahrertür auf das Verfolgerfahrzeug schoss und es traf. Daraufhin brachen die Kräfte an der Brandenburgischen Straße Ecke Ravensberger Straße die Verfolgung ab. Nach Zeugenhinweisen wurde bekannt, dass der Fahrer des Fluchtwagens ein in der Blissestraße geparktes Baustellenfahrzeug mit dem Fluchtfahrzeug gerammt hatte. Die Suche nach Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug dauern weiter an. Der mit Pfefferspray angegriffene Mitarbeiter des Geldtransportunternehmens wurde beim Überfall leicht verletzt und musste noch am Tatort behandelt worden.

Die Polizei Berlin bittet Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachtet und eventuell Video- oder Fotoaufnahmen über das Hinweisportal der Polizei Berlin für die weiteren Ermittlungen hochzuladen.

In der Spitze befanden sich rund 220 Polizeikräfte aus den Einsatzhundertschaften, der Direktion 2 (West), der Kriminaltechnik und des LKA im Einsatz.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubmordes werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Berlin beim Kommissariat für qualifizierte Eigentumskriminalität des LKA mit Unterstützung einer Mordkommission geführt.

Erstmeldung Nr. 1761 von heute: Überfall auf Geldtransporter – Hinweisportal geschaltet

In Zusammenhang mit dem Überfall auf einen Geldtransporter bittet die Polizei Berlin Zeuginnen und Zeugen, die eventuell Video- oder Fotoaufnahmen gemacht haben, diese für die weiteren Ermittlungen über das Hinweisportal zur Verfügung zu stellen.