Wer kennt diese Uhren und Schmuckstücke?

Nr. 1815

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Identifizierung von Uhren und Schmuckstücken. Sie wurden am 6. Januar 2025 bei der Durchsuchung eines 43 Jahre alten Tatverdächtigen gefunden, der nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Pankow festgenommen worden war. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Gegenstände bei Straftaten erlangt hat, bisher konnten sie jedoch noch nicht zugeordnet werden.

Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Gegenstände machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Reinickendorf unter den Telefonnummern (030) 4664-172130 oder (030) 4664-172110 entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: dir1k21@polizei.berlin.de. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.