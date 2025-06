Mann beschädigt Fenster einer Kirche

Nr. 1759

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 nahmen gestern Vormittag einen Mann fest, der zuvor ein Bleifenster einer Kirche in Weißensee beschädigt haben soll. Eine Zeugin und ein Zeuge hatten gegen 12:45 Uhr in der Berliner Allee laute Geräusche an einer Kirche gehört. Als sie nachsahen, soll ein Mann einen Pflasterstein gegen ein Bleifenster des Gebäudes geworfen haben. Im Anschluss soll der Mann mehrfach mit einem Stein auf eine Bodenbeleuchtung eingeschlagen und diese ebenfalls beschädigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 29-jährigen Mann fest, der zuvor durch einen Zeugen in der Nähe des Tatorts festgehalten worden war. Während der Ermittlungen wurden weitere Beschädigungen an zwei Verkehrszeichen und an zwei Lampen an dem Parkplatz der Kirche festgestellt. Ein Zusammenhang zu den Beschädigungen an der Kirche wird geprüft. Zur Feststellung seiner Identität wurde der 29-Jährige zum Polizeiabschnitt 14 gebracht und anschließend für das dortige Abschnittskommissariat eingeliefert. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen, insbesondere auch die Prüfung einer etwaigen Vorführung zum Erlass eines Haftbefehls, dauern an.