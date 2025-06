Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei such Zeuginnen und Zeugen

Nr. 1757

Heute früh wurde in Dahlem ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der junge Mann kurz nach 3 Uhr die Clayallee auf Höhe der Hausnummer 229. Dort soll ihn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, der oder die aus Richtung Leichhardstraße kommend in Richtung Garystraße unterwegs war, angefahren haben. Der 24-Jährige blieb erheblich verletzt auf der Fahrbahn liegen, der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeugführer/der Fahrzeugführerin und/oder dem Fahrzeug machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-472800 entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.